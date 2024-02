Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi siamo a Ciampino, non lontano dalla Capitale d’Italia e parliamo di qualcosa che ha a che fare con l’aeroporto. Andiamo a scoprirlo insieme.

Prima di addentrarci in quello che è il focus del giorno, come sempre un po’ di storia.

Un po’ di storia

Inaugurato nel 1916, l’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino si trova su via Appia Nuova e fu destinato a ricovero e cantiere per dirigibili e a uso militare fino al 1947. Rimase l’unico aeroporto di Roma fino al 1961, anno dell’inaugurazione dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci a Fiumicino. Negli anni, è stato ingrandito e ammodernato più volte nelle infrastrutture, al fine di soddisfare in maniera efficace l’incremento dei volumi di traffico.

Anche se lo sviluppo di Ciampino è avvenuto ed avviene tuttora grazie alla terza stazione ferroviaria del Lazio, il nome di Ciampino è spesso associato all’Aeroporto “Giovan Battista Pastine” che nel corso del tempo è divenuto uno scalo sempre più importante e trafficato sia per il trasporto merci sia per il trasporto passeggeri. Diversamente da come viene comunemente chiamato (eeroporto di Ciampino), è comunque situato territorialmente per i tre quarti nel comune di Roma e vi si accede dalla via Appia. La parte situata nel comune di Ciampino è quella militare, dove trovano la sede il 31º stormo dell’Aeronautica Militare e l’8º reparto, che hanno dato e danno tuttora lavoro a molte famiglie che si sono stabilite definitivamente a Ciampino.

Lo scalo è dedicato al traffico low cost, a quello merci “corriere espresso” e al traffico dell’Aviazione Generale. Da qui, infatti, partono i voli di Stato, i voli umanitari e quelli della Protezione Civile. Insieme al Leonardo da Vinci, è stato il primo in Europa a ottenere la certificazione Level 4+ “Transition”, il livello più alto del programma “Airport Carbon Accreditation – ACA” promosso da ACI Europe, basato sulla riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2 negli aeroporti.

Un importante riconoscimento per l’aeroporto ‘Giovan Battista Pastine’ di Ciampino

Inoltre, ha ottenuto, ed è stato il primo aeroporto al mondo insieme all’Aeroporto di Fiumicino, la Biosafety Trust Certification, un importante riconoscimento internazionale per gli aeroporti nella lotta alla diffusione del Covid-19 e alla prevenzione per il rischio biologico da agenti patogeni.