Strade a Ciampino, terminata Viale di Marino: nuovi interventi nei prossimi giorni, ecco dove

Strade a Ciampino, avanti con la programmazione dei lavori. Lo rende noto il Comune che in una nota diffusa poco fa annuncia il completamento dei lavori in viale di Marino comunicando al contempo l’elenco degli altri interventi previsti nei prossimi giorni.

Altre strade infatti rientrano nel piano predisposto dall’Amministrazione comunale per intervenire sulle vie più ammalorate o comunque che necessitavano di interventi di restyling in città. Ecco allora quali saranno i lavori in partenza la prossima settimana.

Quali vie saranno interessate dai lavori a Ciampino Tornando a Viale di Marino, spiega il Comune, sono stati ultimati i lavori di rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica orizzontale. Dalla prossima settimana invece, i cantieri interesseranno via dell’Ospedaletto, nel tratto compreso tra via Asti e via Cuneo, e via dei Laghi, nel tratto di competenza comunale compreso tra il sottopasso e l’ex passaggio a livello, nella corsia di direzione di marcia verso Marino. L’altra corsia, infatti, prima del rifacimento del manto stradale sarà interessata dai lavori di Acea, in partenza a breve. “Per fine agosto altri interventi già programmati”

Sul tema sono intervenute la Sindaca Emanuela Colella e l’Assessore Alessandro Silvi: “Proseguono gli interventi di manutenzione di strade secondo il cronoprogramma che abbiamo messo a punto d’intesa con i nostri uffici tecnici e le ditte preposte – hanno spiegato– Un lavoro intenso che ci vede impegnati nei diversi quartieri cittadini con l’unico obiettivo di migliorare il volto della nostra Città. Completata anche viale di Marino, la prossima settimana partiremo con via dell’Ospedaletto, nel tratto compreso tra via Asti e via Cuneo, e via dei Laghi, nel tratto compreso tra il sottopasso e l’ex passaggio a livello, intervenendo in un altro quadrante cittadino strategico. Non solo, per la fine di agosto abbiamo già programmato i lavori di rifacimento di un’altra arteria importante, via Principessa Pignatelli”.