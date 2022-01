Cisterna, tamponi gratuiti per i bambini al PAT: ecco tutte le info e come si prenotano

Un’importante novità per la salute dei più piccoli a Cisterna di Latina. Aprirà lunedì 31 gennaio, presso il PAT di via Monti Lepini, uno dei primissimi servizi a livello provinciale di Walk-in per fare tamponi rapidi antigenici gratuiti. Il servizio è riservato ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie.

Tamponi rapidi gratuiti ai bambini

Al servizio, messo a disposizione dalla Asl di Latina in collaborazione con il Comune di Cisterna, si potrà accedere previa prenotazione sul sito della Regione Lazio. Come avviene tutt’oggi, i dirigenti scolastici, allertato il Dipartimento di prevenzione della Asl, continueranno ad attivare le procedure di autosorveglianza per le classi, laddove un bambino risultasse positivo all’antigene del SarCov-2. Saranno sempre i dirigenti a fornire le indicazioni per prenotare il tampone al tempo zero e dopo cinque giorni, presso il PAT di Cisterna. A quest’ultimo si accederà dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 16:30.

Tamponi al PAT di Cisterna: come si svolgono

Con l’ausilio della Polizia locale, il Comune di Cisterna provvederà alla regolamentazione del traffico veicolare. Saranno riservati dei posti auto nel parcheggio antistante il PAT, la cui sosta non sarà a pagamento ai genitori che accompagneranno i loro figli per fare il tampone. Le associazioni di Protezione civile locale e la Croce Rossa Italiana si occuperanno del corretto afflusso e deflusso dell’utenza. l tutto in ottemperanza alle normative per evitare il contagio da Covid-19.

Mantini: “Attenzione rivolta ai più piccoli”

«Abbiamo scelto i più piccoli perché il monitoraggio che abbiamo avviato con la campagna di screening per il rientro a scuola resta per noi prioritario». Sono queste le parole del sindaco di Cisterna Valentino Mantini e dell’assessore alla scuola Emanuela Pagnanelli. «Il tavolo permanente sul monitoraggio dei contagi che si è attivato in Prefettura ci indica come la percentuale più alta dei casi positivi sia proprio tra i banchi delle scuole primarie. Proprio a loro dobbiamo guardare con tutta la nostra attenzione. Come è sempre avvenuto per altre iniziative di carattere sociosanitario, la collaborazione della Asl è stata preziosissima. Al giorno, il personale sanitario avrà a disposizione 40 tamponi rapidi antigenici gratuiti. Questi, in base alle necessità della curva epidemiologica, potranno salire fino a 100. La scelta del PAT, il Punto di assistenza territoriale, è strategica. Ciò ci consentirà di ridare un nuovo slancio alla struttura, all’interno della riorganizzazione e dell’erogazione dei servizi sociosanitari sul territorio, a favore della nostra comunità».