Burger King apre a Cisterna di Latina e cerca personale: come candidarsi

Cisterna di Latina si prepara ad accogliere un vero e proprio presidio dell’inconfondibile stile alimentare americano. Infatti, la notizia è ben nota e risaputa, e non dovrebbe mancare molto per quella che è l’attesissima prossima nuova apertura del Burger King a Cisterna.

Nello specifico, ricordiamo che il ristorante della celebre catena di fast food, inconfondibile per il suo marchio e i suoi gusti caratteristici, è stato realizzato nell’area ex Nalco, proprio nei pressi del polo dei licei Massimiliano Ramadù. E c’è anche una novità interessante per tutti coloro che sono ancora in cerca: offre lavoro. Sì, avete sentito bene! Proprio in occasione della nuova apertura, ecco che il presidio del fast food mondiale ha, ovviamente, anche bisogno di personale per poter servire i clienti della zona, e quindi questo vuol dire occasioni di lavoro, guadagno e di un posto abbastanza stabile. Cose non di certo scontate nel mondo di oggi. Insomma, mentre si freme per la prossima nuova apertura del Burger King a Cisterna, è già possibile in queste ore presentare il curriculum vitae per lavorare nel fast food. Come? Nulla di più semplice: basta andare sul sito ufficiale della catena e lì troverete.

Le offerte di lavoro

Mentre si attende di conoscere la data di apertura, sul sito di Burger King è stata aperta la possibilità di presentare il curriculum vitae per lavorare nel fast food. Andando sul sito ufficiale, CLICCANDO QUI, la procedura semplificata sarà direttamente agibile. Proprio sulla pagina, infatti, troverete tutte le caratteristiche delle figure ricercate per il lavoro e come mandare il curriculum. Insomma, che siate clienti o somministratori, questa nuova apertura a Cisterna di Latina porterà di certo qualche novità.