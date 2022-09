Choc a Cisterna: donna accoltella il compagno nel corso di una lite domestica

Hanno iniziato a discutere per futili motivi poi la situazione è degenerata. Protagonista una coppia residente a Cisterna ed in particolare una donna, finita poi denunciata, che al culmine del diverbio ha afferrato un coltello ed ha colpito il convivente. Mandandolo in ospedale.

La lite in famiglia nel quartiere San Valentino

L’episodio è avvenuto ieri, giovedì 29 settembre, in un’abitazione situata nel quartiere popolare San Valentino a Cisterna. Nello specifico la donna, di 38 anni, nel corso del litigio con il proprio convivente, classe 1969, lo ha ferito al braccio con un coltello da cucina dalla lama in ceramica. A seguito dell’aggressione, l’uomo, è stato curato presso il nosocomio di Velletri e giudicato guaribile dai sanitari del PS in 15 giorni. Ma è stato soltanto grazie al tempestivo intervento degli investigatori del locale Commissariato di Polizia che sono state evitate conseguenze peggiori.

Denunciata

Al termine delle formalità la donna è stata invece deferita all’A.G. di Latina per i reati di lesioni aggravate dall’uso del coltello, sottoposto poi a sequestro. L’uomo invece, dopo le cure ricevute, è stato ospitato da un parente.