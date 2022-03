Choc a Cisterna: minaccia di morte il padre, poi tenta di accoltellare un poliziotto

Follia a Cisterna di Latina, dove un ragazzo di 24 anni ha prima minacciato di morte il padre, poi ha tentato di accoltellare un poliziotto. E’ successo la sera di lunedì 28 febbraio, intorno alle 19.45, in zona Sant’Ilario.

Il 24enne, un pluripregiudicato di origine Rom, si era barricato in casa dopo una violentissima lite con i propri genitori e aveva minacciato di morte il padre con un grosso coltello semmai questo avesse tentato di entrare in casa. I genitori del ragazzo, disperati e impauriti, hanno quindi allertato le forze dell’ordine.

Il tentato omicidio

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina. I poliziotti, dall’esterno dell’abitazione hanno tentato di convincere il ragazzo ad uscire e a porre fine alla lite con i genitori, scaturita oltretutto per futili motivi. Improvvisamente il 24enne ha aperto il portone di casa e si è scagliato come una furia contro uno degli agenti, tentando di accoltellarlo all’addome. Solo grazie ai suoi pronti riflessi il poliziotto è riuscito a schivare il fendente.

L’arresto

Immediatamente i colleghi hanno immobilizzato il giovane e, dopo averlo disarmato, lo hanno ammanettato.

L’arma, un coltello di 30 centimetri con una lama lunga oltre 20, è stata sequestrata.

Il 24enne, pluripregiudicato per i reati di violenza sessuale, spaccio di stupefacenti e altri reati gravi, è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.