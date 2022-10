Cisterna di Latina – Tumore al seno metastatico: “Una voce per tutte” 2ª Giornata Nazionale di sensibilizzazione

Fare rete contro il cancro. Resta questo l’imperativo categorico che ben sintetizza quanto detto

nell’incontro scientifico, culturale e divulgativo organizzato il 13 ottobre scorso nell’aula consiliare

del Comune di Cisterna di Latina, in occasione della Seconda Giornata Nazionale di

Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico.

Rispondendo all’invito di Europa Donna, la Consulta delle Donne del Comune di Cisterna, con il Comune, la Regione Lazio, la Asl di Latina, la Breast Unit Aziendale, l’Università Sapienza-Polo Pontino e il supporto di Loredana Pau Vice

Presidente Nazionale e coordinatrice Associazioni Europa Donna Italia, ha fortemente voluto

questo appuntamento che ha visto la presenza di S.E. il Prefetto Maurizio Falco, il Questore

Michele Maria Spina, il Comandanti della Guardia di Finanza Giovanni Marchetti e il Comandante

dei Carabinieri Lorenzo D’Aloia, la Direttrice Generale della ASL di Latina Silvia Cavalli, il Sindaco di

Cori Mauro De Lillis, le rappresentanti di DonnaPiù Lilt Latina e ANDOS Aprilia, Anna Maria De Cave

e Resy Langiano, il delegato di Europa Uomo per la provincia di Latina Alessandro Novaga. Ad

introdurre e concludere i Lavori il Sindaco di Cisterna , Valentino Mantini, il quale ha sottolineato

la “passione con cui i numerosi relatori hanno trattato argomenti non certo semplici, e la speranza

che hanno saputo infondere nel folto pubblico, in relazione ai dati sempre più confortanti, alle

innovazioni ed ai percorsi terapeutico-assistenziali che rendono possibile la guarigione del cancro

diagnosticato precocemente o la cronicizzazione dei tumori metastatici”, con il mantenimento

della qualità della vita.

Dopo il saluto della presidente della Consulta Donne Alessandra Pontecorvi

si è aperta la prima sessione dei lavori, moderata dai prof. Fabio Ricci e Daniele Santini, nella quale

si sono alternati nelle loro puntuali esposizioni la dott.ssa Alessandra Rita La Manna, la dott.ssa

Maria Antonietta Ulgiati, il prof. Roberto Tozzi, la dott.ssa Susanna Busco, il coordinatore

infermieristico Evangelista Fusco e la case manager Marcella Schembari.

Tutti hanno illustrato l’importanza e servizi della Breast Unit, il centro multidisciplinare che prende in carico le pazienti

con tumore metastatico, mettendole al centro del percorso di cura che prevede Percorsi

Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) specifici e tutta una serie di attività collaterali di

supporto psico-fisico e socializzazione. Dopo il coffee break, la seconda sessione, moderata dalla

prof.ssa Antonella Calogero e il prof. Carlo De Masi, con gli interventi della dottoressa Alessandra

Tomei, la prof.ssa Gloria Fanelli, la dottoressa Genoveva Boboc, l’oncologo dott. Luigi Rossi: ha

fornito una panoramica puntuale sulla situazione territoriale in relazione agli screening

mammografici, la radioterapia, le nuove terapie mirate e le prospettive di vita. Europa Donna per

la 2 a Giornata Nazionale sul Tumore al Seno Metastatico di quest’anno ha presentato la nuova

Campagna pubblicitaria chiamata: “Una voce per tutte”, poiché nonostante l’elevato numero di

donne coinvolte e l’impatto sociale che rappresenta, questa patologia è poco conosciuta.

La Campagna “Una voce per tutte” ha ricevuto il patrocinio di Pubblicità Progresso, è pro mossa da

EUROPA DONNA con la collaborazione di ANDOS, FAVO DONNA, INCONTRA DONNA e OLTRE IL

NASTRO ROSA ed avanza 5 richieste. Un percorso specifico nelle Breast Unit. Database accessibile

per gli studi clinici. Accesso agevolato alle nuove cure. Supporto dello psico-oncologo per il

benessere corpo e mente. Accelerare l’iter per l’invalidità civile. L’immagine che caratterizza la

Campagna è quella di un vero Muro di Donne, alcune guardano la camera, altre voltano le spalle,

con il claim: “Esserci è importante, essere ascoltate è fondamentale”.

La Breast Unit di Latina con la Direttrice Generale Silvia Cavalli, in memoria di Paola Miceli già

delegata di Europa Donna per la Regione Lazio, ha voluto rappresentare la condizione della donna

affetta da tumore metastatico della mammella attraverso l’opera pittorica Blue moon expedition

dell’artista vietnamita Duy Huynh. Un ‘immagine carica di suggestioni. Una donna eterea che al

chiaro di luna cammina sul filo della vita con una lanterna alla ricerca di quella condizione dello

spirito che fa emergere l’autenticità della sua anima. Un filo che si dipana con accuratezza,

impegno e dedizione, tenuto in tensione, ci piace pensare ad un airone animale elegante

affascinate e magico. Un cammino di speranza nella ricerca rivolto verso il futuro, un futuro di

vittorie per le donne affette da tumore al seno metastatico.

Questo messaggio lanciato da Europa Donna è risuonato con forza anche a Cisterna di Latina per

giungere su tutto il territorio provinciale e anche oltre, perchè i diritti delle donne alla prevenzione

e alla cura restino sacrosanti e si diano risposte sempre più adeguate alle loro richieste ed

esigenze. Costruiamo insieme questa storia.

