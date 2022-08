Cisterna, dopo anni tornano in funzione gli ascensori nella stazione: ecco le info

Dopo anni, finalmente, tornano in funzione gli ascensori nella stazione ferroviaria di Cisterna di Latina. I viaggiatori potranno usufruire di tre ascensori telecontrollati che saranno attivi tutti i giorni dalle ore 5 alle 24. Il collaudo è stato pienamente superato questa mattina dai tecnici della Rete Ferroviaria Italiana con la presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli.

Le parole del sindaco

«Siamo soddisfatti che la RFI abbia tenuto conto delle nostre sollecitazioni – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore Andrea Santilli – e che finalmente la stazione di Cisterna sia dotata di un servizio moderno e funzionale che garantisce l’accesso e la fruizione di un servizio così importante per la nostra città, come la stazione ferroviaria, a tutti, soprattutto a chi ha problemi di deambulazione. Ora l’invito che rivolgiamo è a tutelare il decoro e la funzionalità degli ascensori con un loro uso corretto e rispettoso».

La capienza massima di ciascun ascensore è di 8 persone per un massimo di 630 kg, sono muniti di telecamere interne ed esterne, e di un sistema di controllo e soccorso da remoto.

La connessione diretta con la controll room della stazione Roma Termini, assicura la visualizzazione, l’identificazione dell’impianto e l’intervento in caso di disfunzione o soccorso.

Inoltre, l’installazione delle telecamere esterne ai tre ascensori, garantisce un videocontrollo anche nel sottopasso per la sicurezza non solo dei viaggiatori ma anche di chi vi transita per raggiungere l’area mercato o l’istituto scolastico Ramadù.