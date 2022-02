Cisterna, trovato ordigno della seconda guerra mondiale: area interdetta per rimuoverlo

Per consentire le operazioni di rimozione è stata interdetta l’area con la chiusura al traffico di un tratto di via Civitona compresa tra via Giovanni XXIII e l’intersezione con via delle Mimose e via Kennedy. Fortunatamente nella zona non insistono abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cisterna e il Comando di Polizia Locale. Informata la Prefettura di Latina e il reparto degli Artificieri è stato attivato il protocollo di sicurezza e la rimozione, disinnesco e bonifica dell’ordigno bellico.