Cisterna, grave incidente tra due auto: ci sono feriti

Grave incidente tra due auto a Cisterna di Latina nel primo pomeriggio di oggi, 31 luglio. Due auto si sono scontrate pochi minuti dopo le ore 14:00 in via dei Monti Lepini, all’altezza dell’incrocio con via Machiavelli.

L’incidente

L’urto è stato fortissimo, il rumore è stato sentito a centinaia di metri di distanza e ha provocato il ferimento di alcune persone. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118.

Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro, avvenuto quando a Cisterna aveva appena iniziato a piovere. Probabilmente la pioggia potrebbe aver reso scivoloso l’asfalto, rendendo meno efficace la frenata dei mezzi.

Seguiranno aggiornamenti.