Cisterna, in giro sul furgone con una patente falsa: maxi multa da 5.000€ e mezzo sequestrato

Si è beccato una maxi multa da 5000€ e una denuncia a piede libero, il 34enne che lo scorso lunedì 14 febbraio ha esibito agli agenti della Polizia Locale di Cisterna una patente falsa. Ad incastrarlo sarebbe stata una manovra frettolosa per allontanarsi dalla pattuglia della Locale.

Guidava per Cisterna con la patente falsa: multa e sequestro del mezzo

Il 34enne si trovava alla guida di un autocarro, insieme ad altre 2 persone, quando è stato intercettato dagli agenti in Via Marconi. L’uomo, vedendoli, ha provato ad allontanarsi in tutta fretta ma è stato raggiunto e fermato poco prima di raggiungere Via Monti Lepini. Alla richiesta dei documenti, il 34enne ha fornito una patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione della Repubblica di Romania.

Il documento, però, ha destato qualche dubbio agli agenti che hanno eseguito un controllo più approfondito sulla veridicità.

I dubbi erano fondati. E’ emerso infatti che il documento esibito dall’uomo era una perfetta imitazione della patente di guida romena, eccetto piccole difformità. Una volta accertata la contraffazione, il documento è stato sottoposto a sequestro. L’uomo invece è stato sanzionato per guida senza patente, con il conseguente fermo amministrativo del veicolo (intestato ad un prestanome irreperibile).