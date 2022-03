Cisterna, incidente in via Monti Lepini: tamponamento a catena tra 4 auto

Tamponamento a catena su via Monti Lepini, a Cisterna di Latina, dove questa mattina, intorno alle 10.15, auto si sono scontrate l’una con l’altra. E’ accaduto all’altezza del civico 113, davanti al centro “Medical Lepini”.

Incidente in via Monti Lepini

Le auto si sono scontrate in coppia a due a due. La “capofila” – una Lancia Y – aveva messo la freccia e rallentato per svoltare all’interno di un cancello privato, quando l’auro che era dietro di lei – una Fiat Panda – l’ha presa in pieno da dietro. Subito dopo, la terza auto – una Ford Fiesta – è riuscita a frenare in tempo per non colpire la Panda, ma è stata tamponata a sua volta da una Mini Cooper. Fortunatamente nessuno dei conducenti ne’ dei passeggeri è rimasto ferito. Non ci sono forti ripercussioni sul traffico, dato il giorno festivo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cisterna, che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico veicolare.