Cisterna, riconoscimento alla Breast Unit di Latina: Cittadinanza Onoraria al Prof. Fabio Ricci

Considerato da tutti senologo di grande spessore per la sua competenza, la sua

cultura e, soprattutto, per la sua professionalità ed umanità, il prof. Fabio Ricci,

Direttore della Breast Unit Aziendale di Latina, diventa con la sua struttura

sempre più punto di riferimento della provincia per le Donne nel percorso di

prevenzione e cura del tumore al seno. Ecco perché, su richiesta della Consulta

della Donne di Cisterna, il Consiglio Comunale all’unanimità ha voluto

conferirgli la Cittadinanza Onoraria come già hanno fatto negli anni i Comuni di

Roccagorga, Gaeta, Sermoneta ed Aprilia. La prestigiosa onorificenza gli è

stata consegnata ieri in aula consiliare dal Sindaco Valentino Mantini, alla

presenza del dott. Belardino Rossi Direttore del Distretto 1 AUSL di Latina che

ha portato i saluti della Direttrice Generale dott.ssa Silvia Cavalli e del

Direttore Sanitario Aziendale dott. Sergio Parrocchia, e della signora

Alessandra Pontecorvi Presidente della Consulta della Donne di Cisterna da cui

è partita la proposta.

Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti con lode, due

specializzazioni e numerosi master di perfezionamento in chirurgia senologica,

ha ricoperto il ruolo di docente universitario presso l’Università di “Tor Vergata”

per oltre 10 anni e oggi ha un incarico di docente presso la Sapienza Università

di Roma. Ha maturato una determinate esperienza in ambito oncologico presso

il Royal Marsden Hospital di Londra. “Chiaramente – ha detto la presidente

Pontecorvi nel discorso introduttivo – tutte queste competenze le ha poi

riportate insieme ad altre nella Breast Unit di Latina, che opera dal primo

gennaio 2016 presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Oltre al percorso

professionale che chiaramente gli ha permesso di affermarsi, insieme a tutti i

riconoscimenti professionali, ci sono tantissimi altri riconoscimenti che lo

connotano come un professionista veramente dedito al suo lavoro. Suo ad

esempio è il conferimento dell’Attestato d’Onore con medaglia d’oro, Premio

Internazionale per la Prevenzione dei Tumori; è vincitore del Gatto d’Oro per la

medicina; del Premio Camilla Città di Priverno edizione speciale; ha ricevuto la

onorificenza dal Presidente della Repubblica di Commendatore. Ha

riconoscimenti internazionali come il Melvin Jones Fellows, ha prodotto più di

cento studi internazionali, partecipando a congressi, convegni e simposi

internazionali. Da non dimenticare il Premio Internazionale alla Parola Città di

Matera nell’anno in cui Matera era Capitale Europea della Cultura; chiaramente

è molto importante saper trasmettere alle donne la sicurezza, la serenità e la

consapevolezza di intraprendere un percorso così significativo ed importante

per la propria vita, è qualcosa che si ascrive come un valore aggiunto alla

persona del professor Fabio Ricci”. La Cittadinanza onoraria di Cisterna di

Latina – come ha sottolineato il Sindaco Mantini – va sicuramente prima

all’uomo e poi al professore, che ha dedicato la sua vita a lottare contro uno

dei principali mali, nemico delle donne, delle famiglie e delle comunità: il

cancro al seno.

Tutta la sua carriera è incentrata sulla lotta che si sviluppa nella ricerca, la

cura, l’attenzione la prevenzione e la sensibilizzazione per ridurre la mortalità

per il cancro della mammella nella nostra provincia. “Dopo oltre 35 anni di

attività in questo campo – ha detto il prof. Ricci – è per me un onore ricevere

questa cittadinanza onoraria per la quale non posso che ringraziare tutti.

Una Onorificenza che ricevo come Direttore ma che è di tutta la Breast Unit.

La Breast Unit è nata per volontà delle donne e quella di Latina si è ormai

consolidata come una struttura orizzontale che unisce più realtà ospedaliere e

territoriali da Aprilia al Garigliano per non lasciare più sole le donne che si

ammalano. Una equipe multidisciplinare che unisce in una rete aziendale

moltissime Unità Operative, Chirurgia Senologica, Oncologia, Radioterapia,

Chirurgia Plastica, Fisiatria, Psico-Oncologia, Medicina Nucleare, Radiologia

Senologica, e Associazioni di Volontariato e di Servizio presenti sul territorio

provinciale e non solo. Oggi il nostro grazie, mio e del Dott. Carlo De Masi

Responsabile Aziendale della Breast Unit va a tutto il nostro team, alle

Associazione, ai vertici della nostra Azienda, in particolare alla Direttrice

Generale Silvia Cavalli, che fin dal suo insediamento ha posto come target e

sostenuto l’idea che non bisogna curare il cancro ma la donna affetta da

cancro, personalizzando e umanizzando le cure fisiche e psicologiche con la

presa in carico della donna che si ammala in tutto il percorso che parte dalla

diagnosi a tutti i successivi trattamenti“.

Alla cerimonia per le Associazioni di

Volontariato erano presenti la Presidente della LILT provinciale Nicoletta

D’Erme, la Responsabile di Donna Più Anna Maria De Cave, la Presidente

dell’ANDOS di Aprilia Teresa Langiano e dell’ANDOS di Sezze Anna Maria De

Renzi, per la Breast Unit il Coordinatore Infermieristico Evangelista Fusco e la

Case Manager Marcella Schembari che per il loro impegno professionale ed

umano hanno ricevuto un Attestato di Riconoscimento dalla Consulta delle

Donne. La Breast Unit una realtà per la nostra provincia per le donne colpite

dal tumore al seno.

Link diretta streaming: Consiglio Comunale CIsterna di Latina – Cittadinanza Onoraria Fabio Ricci