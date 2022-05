Cisterna, spaventoso incendio nella notte: magazzino distrutto dalle fiamme

Incendio nella notte a Cisterna, dove un magazzino è stato completamente distrutto dalle fiamme. E’ accaduto in via Plinio il Vecchio. Il magazzino si trovava proprio accanto ad un’abitazione. Fortunatamente però, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Magazzino completamente distrutto dalle fiamme

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamento di Aprilia.

Il personale dei vigili del fuoco ha constatato la presenza di un deposito di circa 50 mq completamente avvolto dalle fiamme con al suo interno vari attrezzi da giardino. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento durate circa 2 ore.

Al momento non si conoscono ancora le cause che possano aver scatenato l’incendio. Gli agenti, infatti, non hanno ancora trovato indizi o elementi utili a capire cosa abbia dato inizio alle fiamme.