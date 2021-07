Cisterna. Va in vacanza e trova la morte in autostrada in Val Pusteria: addio a Loredana D’Achille

Era andata in vacanza insieme al compagno, un uomo di 61 anni di Anzio, ma il viaggio si è trasformato in tragedia per Loredana D’Achille, 51enne di Cisterna di Latina. La donna, infatti, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina sulla statale 49, a Villabassa, in Alta Val Pusteria, nel Trentino Alto Adige.

A scontrarsi tre auto all’uscita di una galleria. E’ successo intorno alle ore 10 e 30 di ieri mattina: si tratta di un incidente frontale e, dalle prime ricostruzioni, l’auto, una Audi A3 con a bordo la coppia di turisti provenienti dal Lazio, lui da Anzio, lei da Cisterna, procedeva in direzione Monguelfo-Dobbiaco avrebbe sbandato, andando a finire nella corsia opposta, urtando contro una Renault Megane alla cui guida si trovava un 63enne di origine tedesca. A causa dell’urto la Megane si è girata in testacoda ed è poi andata a scontrarsi con una Fiat Doblò.

Per Loredana D’Achille, che si trovava a bordo dell’Audi, non c’è stato nulla da fare: la 51enne di Cisterna è morta sul colpo. Per il suo compagno le ferite sono state invece meno gravi: è stato trasportati all’ospedale di Bolzano. Feriti in maniera seria le due occupanti della Fiat Doblò, una 44enne di San Candido e una 85enne, entrambe trasportate all’ospedale di Bolzano con l’elisoccorso.Il conducente della Renaul è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Brunico. Tutti i feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire con le pinze ed il divaricatore idraulico per liberarli dalle lamiere delle auto.