Comandante della Finanza preso a cazzotti durante il servizio: arrestato ragazzo

Due uomini della Guardia di Finanza in borghese, ieri, stavano svolgendo un servizio di controllo in zona Residenza del Gallo, nel territorio comunale di Cisterna di Latina, quando un giovane si è affacciato alla finestra per chiedere cosa stessero facendo. I due militari si sono fatti riconoscere, mostrando anche il tesserino e specificando che stavano effettuando un sopralluogo. Tanto non è bastato al ragazzo che è sceso in strada e ha iniziato a inveire contro i due finanzieri, finché a un certo punto ha sferrato un cazzotto in faccia a uno dei due uomini delle Fiamme Gialle.

Il comandante della Finanza è stato aggredito da un giovane

Ad essere stato colpito in volto il comandante della locale Guardia di Finanza, Mario Serra, che nonostante la situazione è stato in grado di mantenere il sangue freddo e dare l’allarme in Polizia. In breve gli agenti sono arrivati sul posto e hanno proceduto all’arresto del giovane che ora dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida e rispondere dell’aggressione nei confronti di un esponente delle forze dell’ordine in servizio.

La solidarietà del sindaco Mantini e di tutta l’amministrazione comunale

Venuto a conoscenza dell’accaduto il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini e l’Amministrazione comunale tutta hanno voluto ‘esprimere solidarietà al comandante della Guardia di Finanza di Cisterna, luogotenente Mario Serra, per l’aggressione subita mentre svolgeva un’attività di controllo del territorio e condannano fermamente l’atto di violenza di cui è rimasto vittima’.

Il primo cittadino ha poi proseguito sottolineando: ‘Il luogotenente Serra è un punto di riferimento per la nostra comunità. Siamo rimasti attoniti e rammaricati questa mattina nell’apprendere quanto è avvenuto. A lui, ma anche a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine va la nostra vicinanza e il ringraziamento per il costante e operoso lavoro, a sostegno della nostra comunità’.