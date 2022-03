Giardini di Ninfa 2022: calendario aperture, date, biglietti e prezzi

Stanno per aprire nuovamente al pubblico i giardini più belli d’Europa. Stiamo parlando dei Giardini di Ninfa, un luogo incantato e meraviglioso che si trova a Cisterna di Latina, a meno di un’ora di macchina da Roma. Come ogni anno, i giardini riapriranno i loro cancelli in primavera, con la bella stagione. Per quest’anno la data di riapertura è prevista per sabato 19 marzo.

Ma vediamo insieme tutte le date disponibili per la stagione 2022.

Giardini di Ninfa: il calendario ufficiale e le regole d’accesso

A partire dal 19 marzo 2022 i Giardini di Ninfa potranno nuovamente essere visitati e ammirati in tutta la loro splendida bellezza. Ecco qui tutte le date in cui sarà possibile farlo:

MARZO: 19, 20, 26, 27

APRILE: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30

MAGGIO: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

GIUGNO: 2, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

LUGLIO: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

AGOSTO: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28

SETTEMBRE: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25

OTTOBRE: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

NOVEMBRE: 1

Ricordiamo che i giardini possono essere visitati solo da marzo a novembre. L’accesso è contingentato e suddiviso per gruppi e fasce orarie, ed è consentito tramite prenotazione attraverso la biglietteria online o acquistando i biglietti al botteghino all’ingresso dei giardini. Per quanto riguarda quest’ultima opzione, però, l’acquisto dei biglietti è possibile solo in caso di posti disponibili per defezioni o cancellazioni dell’ultimo minuto. E’ necessario esibire il Green Pass solo ed esclusivamente per la visita al Castello Caetani di Sermoneta.