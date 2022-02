Incidente a Cisterna, investito un ciclista: traffico paralizzato

Traffico paralizzato a Cisterna di Latina a causa di un brutto incidente avvenuto su via Monti Lepini.

Un ciclista è stato preso in pieno da un’auto all’incrocio con via Carlo Rosselli, all’altezza del centro commerciale La Grangia.

Ciclista investito a Cisterna

La persona investita è un ragazzo di 21 anni residente a Cisterna. Fortunatamente il ciclista non è in pericolo di vita, sarebbe rimasto ferito in maniera lieve. Alla guida dell’auto, invece, c’era un uomo di 74 anni, rimasto illeso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Cisterna. Il traffico è stato deviato all’interno del parcheggio del centro commerciale. Si registrano lunghe code sia su via Monti Lepini, in entrambe le direzioni, sia su via Marconi.