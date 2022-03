Aggredisce con calci e pugni un uomo per motivi razziali. Poi se la prende con la Polizia

Cisterna di Latina. Movida e violenza. Un binomio micidiale che continua a rappresentare un enorme pericolo, soprattutto durante il fine settimana, ma non solo. Quello che sembrava essere un problema relegato solamente alla Capitale, in realtà è molto più diffuso di quanto si credesse. Il bollettino dei controlli la dice lunga su quanto sia dilagante il fenomeno anche in provincia.

Aggressione in serata a Latina

Nelle ultime ore, è stato emesso un provvedimento di DASPO Urbano nei confronti di un cittadino italiano, resosi responsabile di aver aggredito con calci e pugni un uomo, all’esterno di un pub situato nel pieno centro storico di Cisterna di Latina. Complice probabilmente l’alcool e i fumi di una serata non proprio tranquilla, per il soggetto che ha aggredito violentemente un cittadino indiano, minacciandolo ed insultandolo con frasi dall’esplicito tenore razziale. Solamente il tempestivo intervento delle volanti del Commissariato locale hanno consentito l’identificazione e il fermo per il soggetto violento.

46enne arrestato per violenze

L’uomo è stato allontanato per due anni (DASPO Urbano per anni due) dalla zona al fine di impedire ulteriori episodi di violenza di tal sorta. Il DASPO in questione è molto simile a quello che di solito viene emanato nei confronti dei giovani ultras calcistici per impedire zuffe ed atti di violenza. In tal modo si sancisce l’allontanamento dei soggetti dalle zone a rischio. L’aggressore è un cittadino italiano residente in Cisterna di Latina, G.M. di anni 46, già gravato da precedenti di Polizia.

Lesioni anche per gli agenti

I reati sono di lesioni e minacce aggravate da motivazioni razziali, nella medesima circostanza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Per lui, dunque, scatta il divieto, per il periodo di anni due, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nell’area del centro storico del Comune di Cisterna di Latina (LT).