L’Estate Cisternese si arricchisce con gli eventi di ‘Sport in Comune’: il programma completo

Da domani, 15 luglio, al 27 agosto, il centro di Cisterna sarà lo scenario una kermesse di eventi sportivi dal rugby, al basket, alla boxe, al volley, al calcio, alla ginnastica artistica, al pattinaggio, alla danza, all’atletica leggera.

Cisterna presenta “Sport in Comune”

E’ stato presentata questa mattina in aula consiliare l’iniziativa “Sport in comune” nell’ambito di “X Summer Latina provincia dello sport” organizzato dal Comune di Cisterna di Latina e l’Osservatorio Provinciale dello Sport in collaborazione con la Provincia di Latina e l’Asc Sport, ente di promozione sportiva associato a Confcommercio.

Erano presenti il sindaco Valentino Mantini, gli assessori Emiliano Cerro, Emanuela Pagnanelli, Michela Mariottini, la delegata Aura Contarino, mentre per l’Osservatorio dello sport sono intervenuti Annalisa Muzio e la responsabile comunale Katia Capasso, Gianluca Marchionne, presidente l’Asc Sport pontino.

L’intento è quello di animare le serate estive del fine settimana, quando il centro città diviene una grande isola pedonale con i negozi e le attività aperta trasformandosi in un centro commerciale naturale denominato “Tres Tabernae”.

L’Estate Cisternese si arricchisce con gli eventi sportivi

«L’amministrazione comunale – hanno detto gli assessori Cerro, Pagnanelli, Mariottini e la consiegra Contarino – abbiamo preso contatti con l’Osservatorio Provinciale dello Sport per la costituzione di una rete di collaborazioni e sinergie, comunali e sovracomunali, in modo da integrare la consueta offerta di appuntamenti d’intrattenimento e cultura dell’Estate Cisternese con appuntamenti sportivi.

Crediamo che il risultato di questo primo esperimento sia a dir poco soddisfacente. Grazie alla pronta adesione e disponibilità di numerose società e associazioni sportive del territorio, siamo riusciti in breve ad allestire un calendario fitto di appuntamenti che renderà Cisterna un luogo di richiamo a livello provinciale stimolando l’economia locale, il prestigio e la promozione delle attività e discipline sportive.

Un ringraziamento a tutti gli enti e soggetti partecipanti, alle associazioni e realtà sportive partecipanti, alla coordinatrice locale dell’Osservatorio, Katia Capasso».