Lutto a Cisterna, morto l’ex comandante dei vigili urbani Francesco Manco

Lutto a Cisterna di Latina, dove oggi, 19 settembre, è scomparso, nelle prime ore del giorno, l’indimenticato comandante dei Vigili Urbani, Francesco Manco. Nato a San Prisco (CE) il 7 maggio 1947, Franco – come lo chiamavano tutti – ha vissuto a Cisterna dall’età di 8 anni, epoca in cui ci si trasferì con l’intera famiglia.

La carriera

Nel 1973 era entrato in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani di Cisterna di Latina come Agente e nel 1985, a seguito di concorso, era stato nominato Maresciallo Maggiore. All’interno del Comando ha saputo sempre distinguersi per le sue capacità organizzative e di mediazione, riuscendo a ottenere la stima e il rispetto dei suoi colleghi e dell’intera comunità, di cui ne aveva cura e considerazione. Si caratterizzava soprattutto per il dialogo e per la fermezza delle sue decisioni, che sapeva prendere con coraggio e determinazione.

Nel 2000 era stato nominato Comandante e ha terminato la carriera il 31 dicembre 2003, anno in cui aveva raggiunto la meritata pensione. Francesco Manco ha saputo nel corso della sua carriera farsi volere bene e nonostante fossero oramai 19 anni che era andato in pensione, aveva mantenuto ottimi rapporti non solo con i colleghi, ma anche con tutte le persone che lo conoscevano.

Grande appassionato di fotografia e storia locale, è l’aspetto umano ad aver caratterizzato l’operato di Manco nel periodo del suo Comando. Vicino alla cittadinanza ed agli appartenenti alla Polizia Locale con i quali ha saputo creare un clima di serenità e collaborazione elevando la professionalità degli appartenenti al Corpo mettendo le basi per il futuro della sicurezza nella città.

Il sindaco, l’amministrazione, gli ex colleghi, il comandante e tutto il corpo di Polizia locale esprimono cordoglio per la scomparsa del caro Franco. Domani alle ore 15 si terrà il rito funebre nella Chiesa di Santa Maria Assunta.