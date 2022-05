Matrimoni da sogno nel Lazio: da oggi ci si può sposare nel Giardino di Ninfa

Finalmente un sogno che si avvera. Da oggi ci si potrà sposare in uno dei posti più magici del Lazio, il Giardino di Ninfa. Grazie alla delibera dell’amministratore Mantini, tutti potranno godere di uno spettacolo ancora più surreale. Un posto perfetto per dire sì al proprio partner. Un luogo in cui iniziare a scrivere una meravigliosa favola.

Il Giardino di Ninfa

Il Giardino di Ninfa si trova nel comune di Cisterna di Latina, al confine di Norma e Sermoneta. Si tratta di un immenso giardino all’inglese iniziato per la prima volta da Gelasio Caetani, nel 1921. Conta più di otto ettari, nel quale si trovano migliaia di piante e fiori. Vari ruscelli accompagnano il cammino rendendolo ancora più speciale. Qua e là ci sono i resti “del paese” che lasciano senza parole. L’atmosfera è assolutamente surreale. Passeggi accanto a una natura inspiegabilmente perfetta. Fermandosi davanti al Castello con la torre, ci si sentirà proprio di essere in uno dei film Disney.

Il matrimonio nel Giardino di Ninfa

La notizia è arrivata da poco. Il via libera alle unioni civili ha sicuramente fatto impazzire tutti. Addirittura chi aveva già pensato a una location, vorrebbe far di tutto per cambiarla. E come dare torto, questo posto è meraviglioso. Per chi si vorrà sposare in Primavera o Estate, non dimenticatevi della grande opportunità. Oltre fare bella figura con gli invitanti e, perché no, avere delle foto del vostro giorno indimenticabili, ricordatevi che i luoghi “divini” portano sempre fortuna.