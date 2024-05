‘Mi ammazzo’, l’addio all’amico in Inghilterra: lui dà l’allarme e la salva

L’allarme per una ragazzina di Cisterna di Latina che aveva intenzione di togliersi la vita è arrivato dall’Inghilterra, nelle prime ore della mattina di domenica 5 maggio. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero degli Interni di Roma, era stato contattato dalla Polizia inglese in quanto era stato allertato da un giovane residente in Inghilterra circa la volontà di una minorenne residente a Cisterna di Latina di suicidarsi.

Dall’Inghilterra l’allarme per la minorenne che voleva togliersi la vita

Un amico inglese della ragazzina, con il quale aveva contatti telefonici assidui, preoccupato aveva avvertito le forze dell’ordine locali. Nonostante le poche informazioni ricevute, circa l’identità e l’esatta ubicazione dell’abitazione della minorenne, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina, dopo essere stati informati si mettevano alla ricerca della minorenne riuscendo a rintracciarla all’interno di una abitazione nella quale vive con i nonni e la madre.

Ascoltata presso la stazione dei Carabinieri

La stessa veniva accompagnata presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina, dove in attesa dell’intervento di personale dei Servizi Sociali, veniva ascoltata dagli operanti e, in particolare, creava un rapporto di fiducia con un militare della stessa Stazione alla quale confidava il suo momento di solitudine.

Affidata alle cure del Pronto intervento sociale del distretto sanitario

Successivamente è intervenuto anche il personale del Pronto intervento Sociale del Distretto Socio Sanitario per gestire l’emergenza mettendo in sicurezza la minore, in sinergia con il personale dell’Arma intervenuto e con il competente Servizio Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina, che prendeva in carico la minore per il prosieguo delle attività di supporto psicologico.