Minorenne ha un brutto incidente e resta sull’asfalto a urlare dal dolore: l’ambulanza arriva dopo più di un’ora

L’ennesimo caso di malasanità, dove a Collina dei Pini, frazione di Cisterna di Latina, un’autombulanza non si vede dopo un’ora dalla richiesta di soccorso. Ad aver bisogno delle cure dell’ospedale un ragazzo minorenne, caduto col proprio motorino per la forte pioggia che si è abbattuta sul territorio e soprattutto il manto stradale scivoloso. Nella caduta, deve aver riportato un serio problema alla spalla, che quei passanti che gli prestano subito soccorso. Il 118 viene chiamato alle 13.15, ma alle 14.15 ancora non si vede un’autombulanza per trasportare il giovane al Pronto Soccorso più vicino.

L’ambulanza che non arriva mai

E’ una storia di malasanità come troppe se ne sentono sul territorio della Regione Lazio. Oggi tocca a un ragazzo minorenne, che probabilmente ha riportato, seppur dolorosissima, una lussazione della spalla. Eppure, i sanitari tardano ad arrivare. Dal momento in cui vengono chiamati i soccorsi del 118, alle ore 13.15, dopo 20 minuti si presenta l’auto medica. Qui, gli stessi paramedici constatano come serva l’ospedale per il ragazzo: vedere l’entità del danno e se c’è l’ipotesi di frattura.

Tra le urla di dolore e la pioggia battente, i sanitari presenti coprono il ragazzo con una coperta termica, col giovane che rimane sdraiato a terra per il colpo subito. Alle 14.15, ovvero dopo un’ora, su via Appia Nord ancora non si vede nessuna ambulanza. Pazienza se c’è stato un incidente, che potenzialmente poteva anche evolversi in conseguenze più serie, poichè parliamo di una caduta dalla moto come troppe se ne sentono sulle cronache nere.

C’è allora da accendere una considerazione. Ci fosse stato al posto di questo giovane, una persona con danni più gravi dopo un incidente: oggi che articolo scriveremmo? Ci fosse stato un anziano con un attacco di cuore e un’ambulanza che tardava così tanto: oggi che articolo avremmo scritto? Sono domande che dobbiamo porci, soprattutto per sottolineare, con dati alla mano, che qualcosa all’interno della sanità pubblica regionale purtroppo non funziona, in uno scotto che pagano i cittadini che hanno la necessità di essere soccorsi. In questo episodio, il trasporto in ospedale avverrà grazie a un intervento dell’eliambulanza: sui cieli di Collina dei Pini si vedrà solo alle 14.30, oltre un’ora dopo dall’incidente.