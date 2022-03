Supermercati, presi d’assalto per pasta e farina: scaffali già vuoti

Cisterna di Latina. Gli effetti della guerra, della crisi in Ucraina e dei continui stop degli autotrasportatori è ormai evidente. Non parliamo solamente di psicosi, ma di fatti concreti. Le persone corrono verso i supermercati e fanno scorta di tutto. Si preparano a quella che potrebbe essere una vera e propria crisi alimentare, causata da un serie di elementi concatenati tra loro. Primo fra tutti la guerra. Poi, il rincaro del carburante, che ha causato inevitabilmente scioperi, proteste e fermi da parte degli autotrasportatori che non riescono più a tirare avanti con questi prezzi.

Scaffali vuoti a Cisterna di Latina

Le conseguenze sono inevitabili: maggiore acquisto di vivande per far scorte, e minore arrivo di rifornimenti nei supermercati. Ed ecco giustificata la foto che vedete in copertina, fatta da un cittadino di Cisterna di Latina e inviata in redazione, rimasto allibito davanti alla penuria al reparto pasta. Si tratta, nello specifico, del supermercato Conad nel quartiere Collina dei Pini, su Via Appia Nord. E quello che vedete è lo scaffale della pasta, completamente depredato e senza più risorse.

Scioperi e stop in vista

Intanto, gli stop dei trasporti sono previsti per il prossimo 14 marzo e la fine degli stessi non è così certa. Finché il Governo non darà risposte concrete in merito, è molto probabile che continueranno ad oltranza. Un comunicato fa sapere che il tavolo di lavoro è già all’opera, aspettiamo di conoscere le prossime manovre.