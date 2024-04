Barista di professione, spacciatore per hobby: beccato con cocaina e hashish

Lavorava come barista e nel tempo libero spacciava cocaina. Un 30enne è stato arrestato dagli agenti di Polizia del Commissariato di Civitavecchia, quando nel pomeriggio del 29 marzo scorso, nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno trovato in possesso di droga.

Gli agenti, durante un controllo all’interno di un bar, nel comune di Allumiere, insospettiti dal nervosismo del giovane dipendente, hanno proceduto ad approfondire il controllo estendendolo anche alla sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

La perquisizione in auto e in casa dell’uomo

A bordo del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto 13 involucri in nylon trasparente contenenti cocaina per un peso di 5 grammi, 2 pezzi di hashish del peso di circa 6 grammi e una bilancia di precisione. Gli operatori hanno esteso il controllo anche alla sua abitazione, rinvenendo ulteriori 7 involucri contenenti 3 grammi di cocaina e 137 grammi di hashish già suddiviso in dosi. Durante la perquisizione, oltre alle sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno sequestrato un altro bilancino di precisione, sostanza da taglio e diverse bustine per il confezionamento della droga, rinvenuti sul tavolo della sala da pranzo.

L’udienza di convalida

Al termine delle attività di rito per il 30enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguire l’uomo è dovuto comparire davanti al magistrato e quest’ultimo s’è pronunciato con la convalida dell’arresto.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.