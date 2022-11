Civitavecchia, preso con quasi un chilo di droga: arrestato 35enne

Nascondeva quasi 900 grammi di droga, l’uomo arrestato nella mattinata del 28 ottobre a Civitavecchia dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia. I poliziotti, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato l’uomo per un controllo, trovandogli della sostanza stupefacente.

La perquisizione

Il controllo è avvenuto poco dopo le 11:00 di lunedì 28 ottobre. Gli agenti hanno fermato l’uomo, un 35enne civitavecchiese. Trovandolo in possesso di alcune dosi di hashish, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione anche nella sua abitazione. E lì hanno rinvenuto 869,44 grammi di hashish, già suddiviso in panetti, e un bilancino di precisione. Il 35enne è quindi stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia. Dopo la convalida, per l’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.