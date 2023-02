Civitavecchia senz’acqua: ecco quando, a che ora e le zone interessate

Civitavecchia senza acqua e con i rubinetti all’asciutto martedì 21 febbraio. Acea Ato 2 ha comunicato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia.

A che ora e dove mancherà l’acqua a Civitavecchia il 21 febbraio

Dalle 15 di martedì 21 febbraio e fino alle 2 di di mercoledì 22 febbraio, ci saranno degli abbassamenti di pressioni. Ed è probabile anche che ci siano mancanze d’acqua alle utente ricadenti in queste strade/zone:

Campo dell’Oro

Zona San Gordiano

Lungomare Garibaldi

Quartiere ghetto e centro storico

Viale Guido Baccelli

Via Lepanto

Via Flaminio Mattei

Calata della Rocca

Via Giacomo Matteotti.

Potrebbero essere interessate dalla sospensione anche delle zone limitrofe a quelle sopra citate.

Dove ci saranno le autobotti

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 15:00 di martedì 21 febbraio alle ore 02:00 di mercoledì 22

febbraio, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in

stazionamento nei seguenti punti:

Via Roma, angolo Viale Guido Baccelli – rotatoria

Via del Tiro a Segno – Parcheggio giardini Yuri Spigarelli

Via Lepanto, angolo Via Palmiro Togliatti

Piazza Giuseppe Verdi.

Per i casi di improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento

con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, inoltre, invita tutti gli utenti a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per qualsiasi informazione si può visitare il sito internet dell’Acea o contattare il numero verde 800.130.335.