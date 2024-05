Cocaina, eroina e hashish in casa e in auto: la Polizia incastra due pusher

Lotta alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia che, in due diverse operazioni, ha portato all’arresto di due persone: una 50enne e 60enne, entrambi italiani.

I sospetti su una 50enne e la perquisizione domiciliare

Nei giorni scorsi gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di viale della Vittoria, nel corso di servizi mirati, hanno sottoposto a controllo la 50enne di nazionalità italiana, e notando l’ingiustificato nervosismo della donna, hanno esteso le operazioni di controllo anche all’abitazione della stessa rinvenendo 6,63 grammi di cocaina, un involucro con circa 25 grammi di eroina e 161 grammi di hashish.

In casa aveva non solo droga, ma anche una considerevole somma

Durante la perquisizione i poliziotti hanno anche rinvenuto e sottoposto a sequestro un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento dello stupefacente in dosi e la somma di 7.400,00 euro in contanti suddivisa in banconote di diverso taglio. Pertanto, la donna è stata arrestata perché gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un 60enne nascondeva in auto più di un chilo di droga

Analogo servizio di controllo è stato effettuato nel pomeriggio di sabato ed ha portato all’arresto di un 60enne italiano trovato in possesso di oltre 1 kg di hashish e 100 grammi di cocaina occultata all’interno del veicolo a bordo del quale l’uomo viaggiava.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura, ha successivamente convalidato entrambi gli arresti.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.