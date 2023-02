Dalla Sicilia a Civitavecchia per pescare (illegalmente) 8.000 ricci di mare: maxi sequestro e multa salatissima

Sono disposti a lunghi spostamenti pur di accaparrarsi, ovviamente in modo illegale, il prezioso ‘bottino’. Parliamo del preoccupante fenomeno della pesca di frodo nelle acque del litorale romano in particolare dei ricci di mare, un prodotto d’eccellenza e prelibato e che per questo finisce nel mirino di persone senza alcun rispetto né delle leggi, né dell’ecosistema marino. Stavolta però a quattro pescatori, giunti addirittura dalla Provincia di Palermo, è andata male: a coglierli in flagranza sono stati infatti i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia. Per loro, oltre al sequestro dell’attrezzatura e dei ricci tirati su dal mare, è scattata anche una sanzione salatissima.

Pesca di frodo a Civitavecchia

Le fiamme gialle hanno sorpreso i pescatori di frodo mentre si apprestavano a far rientro a riva con un ricco “bottino” di circa 8.000 ricci di mare. Questa volta nelle “maglie della rete” della Guardia di Finanza sono finiti 4 pescatori non professionali provenienti dalla Provincia di Palermo come detto che, nella circostanza, avevano abusivamente raccolto un quantitativo eccedente il limite stabilito dalla vigente normativa, fissato nella misura massima di 50 ricci di mare per singolo pescatore non professionale. Ai sub sono state sequestrate le attrezzature utilizzate per l’immersione e quelle per la pesca; inoltre sono state comminate sanzioni amministrative per € 24.000. L’intero quantitativo del pescato, ancora vivo, è stato reintrodotto in mare.

Caccia illegale nel Lazio: cardellini catturati e rivenduti anche a Napoli

La pesca illegale dei ricci di mare tra Civitavecchia e Santa Marinella

L’attività svolta dal R.O.AN. di Civitavecchia nel settore della pesca illegale di ricci di mare sul litorale a nord di Roma ha portato, negli ultimi mesi, al sequestro di oltre 18.000 ricci di mare ed alla verbalizzazione di 9 soggetti, con oltre 40.000,00 € di sanzioni amministrative applicate in materia di pesca illegale. Il fenomeno, che vede coinvolti soggetti che agiscono abitualmente e, spesso in maniera reiterata, nel tratto di costa tra Civitavecchia e Santa Marinella (RM), arreca non solo un danno ingente al commercio ed alla leale concorrenza della filiera ittica, bensì impatta, in maniera devastante, sul delicato equilibrio biologico dell’ecosistema marino.

Fiumicino, importano ‘droga della pazzia’ destinata al mercato di Roma: arrestati due corrieri (FOTO e VIDEO)