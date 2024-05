Droga tra frutta e verdura proveniente dalla Spagna: rivenuta grazie al fiuto di Ice e Jackpot

La Finanza del Comando Provinciale di Roma insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e soprattutto grazie al prezioso aiuto di Ice e Jackpot, due cani in dotazione alle Fiamme gialle di Civitavecchia hanno rinvenuto due carichi di hashish e marijuana che stavano per essere introdotti nel territorio nazionale.

I due autisti degli autoarticolati, un italiano e un portoghese, provenienti di Barcellona sono stati arrestati per l’ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti.

Prezioso l’aiuto dei cani antidroga

Fondamentale il fiuto di Ice e Jackpot capaci di individuare l’ingente quantitativo di stupefacente, ben 340 chili di droga, nascosta tra i bancali di frutta e verdura. Gli investigatori ritengono che la droga avrebbe fruttato, una volta raggiunte le piazze di spaccio, ricavi per oltre 3 milioni di euro.

I carichi di stupefacente nascosti tra frutta e verdura

Il carico di copertura, centinaia di casse di frutta e verdura fresca, è stato donato ad associazioni di volontariato attive nella locale cittadina per essere destinate a persone bisognose, su disposizione della locale Procura della Repubblica.

I procedimenti penali versano nella fase delle indagini preliminari e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza per le due persone arrestate.

Un’operazione svolta in sinergia

Le due operazioni – che sono frutto della proficua sinergia tra Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da ultimo rafforzata dal Protocollo d’Intesa recentemente siglato tra le due Istituzioni – si inseriscono nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato presso gli scali portuali e aeroportuali della Capitale.