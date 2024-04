Festa di compleanno rischia di trasformarsi in tragedia, 17enne precipita da un muretto: è grave

Una festa di compleanno, la scorsa notte, si è trasformata in un incubo. Una 17enne è precipitata dalla passeggiata del Pirgo, sul lungomare di Civitavecchia. Era l’1 e 30 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118, la ragazza che si trovava seduta su un muretto, è precipitata.

La corsa in ospedale e l’elitrasporto a Roma

Immediatamente i soccorsi hanno trasportato la sfortunata protagonista dell’incidente all’ospedale locale, il San Paolo. La constatazione delle gravità delle ferite riportate hanno indotto i medici a predisporre il trasferimento in eliambulanza al Gemelli di Roma.

La 17enne è stata sottoposta a intervento chirurgico al Gemelli

La 17enne è stata immediatamente operata dai medici del policlinico capitolino, per poi essere messa in coma farmacologico. Nonostante la gravità delle ferite riportate la giovane non sembra versare in pericolo di vita. Intanto, però, i Carabinieri di Civitavecchia stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.