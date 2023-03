Funerali Domenico Antinori, esequie svolte a Trevignano Romano: il ragazzo morì in un incidente sulla Braccianese. Le esequie del giovane 22enne, morto in un incidente stradale, si sono svolti ieri nel Comune della provincia di Roma. Il giovane perse la vita lo scorso 5 marzo 2023, quando la sua moto si scontrò con un’automobile sulla Braccianese. Ad accogliere le spoglie di Domenico Antinori nella chiesa, almeno un migliaio di persone desiderose di ricordarlo e dargli l’ultimo saluto.

I funerali di Domenico Antinori a Trevignano Romano

Il funerale del giovane centauro si sono svolti nel pomeriggio di giovedì 16 marzo, dove in una giornata soleggiata almeno mille persone hanno voluto salutarlo. Silenzio e commozione all’interno della funzione religiosa, per ricordare una giovane vita stroncata da un bruttissimo incidente stradale. Tante le persone che lo hanno voluto ricordare, sui social network che durante il funerale, sottolineandone come fosse un bravissimo ragazzo.

Come detto da Fanpage, la funzione è stata svolta nella Chiesa di San Bernardino, dove la bara portata in spalla ha attraversato nel pomeriggio una folta corona di fiore che lo omaggiava. A celebrare la messa, don Piero Rongoni. Nella sua omelia toccante, ha voluto esprimere come “la scomparsa di Domenico è un dolore che unisce le due comunità di Trevignano Romano e di Sutri”. Amici, parenti, ma anche tanti cittadini provenienti dalle cittadine di Trevignano Romano e Sutri, quest’ultimo dove lavorava il ragazzo.

Tutti si sono voluti stringere intorno ai genitori del ragazzo, ovvero mamma Violetta e papà Albino. Stretta un forte abbraccio anche la fidanzata di Domenico, la signorina Daria. In chiesa, ha voluto leggere una lettere, dove ha voluto esprimere il grande amore che legava lei e Domenico, i loro viaggi, i bei momenti passati insieme soprattutto quei progetti di vita che avrebbero voluto realizzare insieme. Alla fine della funzione, il feretro è stato deposto nel cimitero di Trevignano Romano.