Incendio ad Allumiere nella notte, fiamme in una palazzina, intossicate due persone. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Paura stanotte nel Comune di Allumiere dove a causa di un rogo scoppiato all’interno di un appartamento due persone sono rimaste intossicate. L’allarme è scattato quando era da poco passata l’1.00 di stanotte: le fiamme, da quanto si apprende, hanno coinvolto l’intera unità abitativa che è stato successivamente interdetta. I feriti sono stati affidati alle cure del 118. L’incendio, domato poi dai Vigili del Fuoco intervenuti dal distaccamento di Civitavecchia, è divampato al primo piano di uno stabile situato in Via Civitavecchia al civico 10. Presenti sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.