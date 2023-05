Paura a Santa Marinella, spari in strada: proiettili provenienti da uno scooter in movimento

Momenti di panico nel Comune di Santa Marinella, dove ieri mattina un centauro avrebbe esploso dei colpi di pistola mentre guidava il proprio scooter. Chi ha assistito alla scena, parla di come il potenziale “killer” fosse un uomo, probabilmente alla ricerca di un determinato soggetto per una regolazione di conti. Gli agenti stanno indagando sulla delicata faccenda, cercando anzitutto di capire l’identità del soggetto che ha sparato e soprattutto le motivazioni dietro alla sparatoria.

Spari in strada a Santa Marinella

La sparatoria si sarebbe verificata intorno alle 12.30 di ieri, quando nell’aria si sono sentiti dei colpi d’arma da fuoco che hanno allertato i residenti locali. La sparatoria ha avuto luogo a via della Fornacetta, a poca distanza dall’Autostrada Civitavecchia-Roma. Gli agenti hanno già individuato dei testimonia alla scena, interrogando sul fatto una donna delle pulizie e il custode di un’abitazione in strada proprio nel quadrante degli spari. Entrambi avrebbero confermato un elemento uguale nella testimonianza, ovvero che a bordo dello scooter c’era un uomo a guidare.

Le dinamiche della sparatoria

Se un’ipotesi è la regolazione dei conti tra criminali locali, le testimonianze arrivate agli agenti potrebbero portare a un’altra dinamica dei fatti. Chi ha sparato, secondo chi ha potuto vedere la scena, avrebbe sparato due colpi in aria. Una situazione che anzitutto pone un primo quesito: ha sparato proiettili oppure pallottole a salve? Altro quesito, non indifferente, è anche un altro: cosa mirava il presunto sicario? Una persona sul balcone o affacciata a una finestra? Oppure era un gesto di palese intimidazione? Dinamiche che dovranno assolutamente essere chiarite, per portare la verità sui fatti.

Il ritrovamento dei bossoli

Intanto, le squadre delle forze dell’ordine intervenute hanno già potuto trovare delle prove sugli spari di Santa Marinella. Sulla strada, sono stati rinvenuti i bossoli di una calibro 9×21: ipotizzabile, adesso, come dietro alla causa ci fosse una caccia all’uomo o addirittura una regolazione dei conti.