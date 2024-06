Spaccio a Civitavecchia, arrestato un 26enne: trovate droga e armi in casa

Il ragazzo era già noto alle autorità, che hanno proceduto alla perquisizione.

Aveva predisposto già le dosi da spartire tra i clienti, dopo averle setacciate grazie agli strumenti del mestiere. Era un’attività ben avviata quella condotta da un 26enne di Civitavecchia e scoperta nelle ultime ore nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, dagli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia.

Spaccio a Civitavecchia, arrestato un 26enne: trovato mezzo chilogrammo di hashish

I polizotti hanno tratto nei giorni scorsi in arresto un 26enne civitavecchiese perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività, hanno proceduto al controllo del ragazzo, con piccoli precedenti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, trovandolo in possesso di circa mezzo chilogrammo di hashish già confezionato e suddiviso in dosi pronto per la vendita. Durante la perquisizione sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati 2 coltelli, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Civitavecchia.

Spaccio di cocaina a Civitavecchia, arrestato 55enne: ecco dove nascondeva la droga

Lo spaccio a Civitavecchia è un fenomeno che la polizia di Stato sta passando a setaccio da settimane. Solo lo scorso 27 maggio, la polizia ha arrestato un italiano di 55 anni poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La scoperta è avvenuta nell’abitazione dell’uomo e a nulla è bastato il nascondiglio che il pusher aveva realizzato per omettere lo stupefacente.

Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del locale Commissariato hanno fermato e arrestato un 55enne italiano ora accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ad incastrarlo il ritrovamento di cocaina nella sua camera da letto.