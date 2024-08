Truffa della monetina: “Signora scusi…”, e il complice ruba la borsa

Truffa della monetina, ci risiamo. Nuovi casi sul litorale romano: come funziona e a cosa stare attenti, in pochi istanti la borsa sparisce. Ecco la tecnica utilizzata dai malviventi, l’ultimo episodio nel Comune di Civitavecchia (Roma).

Come funziona la truffa delle monetine – (ilcorrieredellacitta.com)

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 28enne di origini sudamericane mentre tentava di rubare da un’automobile la borsetta di una donna con il noto “metodo della monetina”. Si tratta di una ‘truffa’ molto diffusa ma che, purtroppo, continua a mietere vittime.

Truffa della monetina a Civitavecchia: l’episodio

Nello specifico il ragazzo, notata la potenziale vittima tra le clienti di uno sportello bancomat sito nel centro cittadino, ha gettato in terra alcune monete nei pressi della vettura della donna, proprio in corrispondenza della portiera del guidatore. Quindi l’ha avvisata di scendere a controllare se le fosse caduto qualcosa salendo in macchina. È stato proprio allora che, approfittando dell’attimo di distrazione, un suo complice ha aperto la portiera del passeggero per prendere la borsetta, appoggiata sul sedile.

Fortunatamente un passante, accortosi dell’accaduto, ha subito avvisato una pattuglia della Polizia Locale di passaggio e i Carabinieri che, giunti velocemente sul posto, hanno bloccato e arrestato uno dei due malviventi. Sono altresì scattati immediati accertamenti per identificare anche il complice, datosi immediatamente alla fuga abbandonando in terra la borsetta della vittima.

Il commento

Si tratta di un segnale importante quello che i Carabinieri hanno fornito alla cittadinanza – dichiarano dal Comando Provinciale dell’Arma – garantendo una risposta sempre più proattiva alle necessità di sicurezza invocata dal territorio. Resta comunque ferma l’importanza di segnalare ogni movimento sospetto di mezzi o persone, nonché di denunciare ogni episodio accaduto.