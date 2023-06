Ztl a Santa Marinella dal 1 luglio 2023: cosa cambia

Ancora poche settimane ed ecco che la località di Santa Marinella, sul litorale romano, si prepara a blindare il centro cittadino previo l’attivazione della Zona a Traffico Limitato. La Ztl serve per evitare problemi alla viabilità, nonché assalti incontrollati di veicoli nella zona che in questo periodo dell’anno è maggiormente attrattiva per turisti e cittadini. Ma quando entreranno in vigore le nuove misure e quali saranno gli orari da rispettare? Ecco cosa serve sapere per evitare spiacevoli inconvenienti.

Orari e attivazione della Ztl a Santa Marinella

La Zona a traffico Limitato, istituita dall’amministrazione comunale di Santa Marinella, regolamenta l‘accesso delle auto sulla strada del centro urbano ed interessa tutta quell’area che durante la stagione estiva pullula di villeggianti e residenti. La zona off limits a tutte le categorie di veicoli comprende via della Libertà, nel tratto che va tra Via della Conciliazione e Via Roma, Via Antonio Fratti sul lato mare, Piazza Trieste, Via Roma nel tratto tra Via della Libertà e Via Ladislao Odescalchi. Per quel che invece riguarda gli orari, la Ztl sarà operativa tutti i tutti i giorni della settimana dalle ore 20.00 alle ore 02:00 della notte.

Chiusure e deviazioni

Ma non solo. Chiusure e deviazioni sono poi previste anche in orari diversi rispetto a quelli pocanzi visti e facenti capo al centro storico della cittadina. In particolare, via Antonio Fratti sarà percorribile a senso unico verso via della Libertà e Piazza Civitavecchia. Senso unico di marcia anche su via della Conciliazione, direzione di via della Libertà verso la statale Aurelia. Un posteggio per il carico e lo scarico merci sarà invece presente in via della Conciliazione, all’altezza del civico 14. Il posteggio sarà utilizzabile tra le 7:00 e le 10:00 del mattino e poi, nel pomeriggio tra le 14:00 e le 16:00. Senso unico di marcia sarà poi attivo anche su via Ladislao Odescalchi direzione di Piazza Civitavecchia verso via Roma.