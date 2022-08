Cercano una scorciatoia al sentiero ma l’auto va in panne: paura per una famiglia

Se l’è vista brutta una famiglia romana di 4 persone che voleva raggiungere il comune di Santa Marinella. Avevano optato per una scorciatoia così da arrivare prima ma qualcosa non è andato come previsto. Il navigatore li ha condotti in una strada sterrata e di li a poco la loro automobile li ha abbandonati a causa di un guasto. Momenti di paura quelli vissuti da una famiglia ma fortunatamente il pericolo è poi rientrato e la spiacevole disavventura adesso è solo un lontano ricordo.

Leggi anche: Auto in panne e respinta da un hotel in piena notte: costretta a sborsare 220 euro di taxi

Auto in panne lungo il sentiero: cosa è successo

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio ed hanno coinvolto una famiglia romana di 4 persone con due figli minori, tutti prontamente soccorsi presso la La Maggiorana, località tra i Comuni di Tolfa e Santa Marinella.

Erano a bordo della loro autovettura, quando hanno deciso di cercare una scorciatoia per raggiungere Santa Marinella da Allumiere, lasciandosi condurre dal navigatore in una strada interpoderale sterrata.

Ad un tratto però l’auto li ha abbandonati a causa della rottura della coppa dell’olio. Senza acqua, alle 15 del pomeriggio, la chiamata al 112 è risultata inevitabile.

Le ricerche

Le ricerche sono scattate immediatamente. I militari della stazione locale e i volontari della Protezione Civile si sono posti subito sulle loro tracce, cercando di farsi descrivere con precisione i luoghi e la strada fino a quel momento percorsa.

Ci sono volute comunque circa 3 ore per rintracciare e soccorrere la famiglia. Condotti in un’area raggiungibile dell’ambulanza, sono stati visitati dai sanitari e rifocillati. Per la famiglia è allora iniziata la discesa verso Santa Marinella ove, raggiunta la Stazione FS, hanno fatto rientro a casa.