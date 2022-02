Civitavecchia, maxi carico di marijuana intercettato grazie al “fiuto” del cane antidroga Losna (FOTO)

Un maxi carico di droga è stato intercettato dalle fiamme gialle al porto di Civitavecchia. Decisivo, in tal senso, l’apporto del cane antidroga Losna che ha (letteralmente) fiutato lo stupefacente stipato a bordo di un furgone. A quel punto i militari hanno deciso di approfondire il controllo.

Civitavecchia, intercettato maxi carico di marijuana

A far sospettare la Guardia di Finanza anche la mancanza di documentazione di accompagnamento della merce. L’atteggiamento del conducente ha fatto il resto. La verifica ha permesso di scovare buste di cellophane sottovuoto contenenti infiorescenze di marijuana, in tutto 60 kg.

Traffico di droga a Civitavecchia, arrestato 45enne

L’autista del veicolo, un Italiano di 45 anni, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico di droga. La misura è stata adottata allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma negli scali aeroportuali e portuali di accesso alla Capitale