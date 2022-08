Civitavecchia, paura al porto turistico: a fuoco una barca a vela

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, 22 agosto, del porto turistico di Riva di Traiano, a Civitavecchia, dove una barca a vela ha improvvisamente preso fuoco. L’allarme stato inoltrato attraverso il 1530 alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia. l personale dei servizi tecnico-nautici hanno riferito dell’incendio a bordo di una imbarcazione a vela, ormeggiata all’interno dell’approdo.

Le operazioni di soccorso

Sono subito scattate le operazioni di soccorso, coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia. Sono state inviate sul posto una motovedetta della Guardia Costiera e una pattuglia via terra, mentre la barca a vela è stata allontanata dalle altre imbarcazioni ormeggiate e portata nello specchio acqueo esterno al porto. Nel contempo la sala operativa, presi contatti con il proprietario dell’unità da diporto, si è accertata dell’assenza di persone a bordo dell’imbarcazione.

Lo spegnimento delle fiamme

Tramite la sala operativa della Capitaneria di porto è stato inoltre richiesto l’intervento di una motobarca dei vigili del fuoco che, giunta poco dopo sul posto, ha iniziato lo spegnimento dell’incendio alla presenza del personale della Guardia Costiera. Le operazioni, rese difficoltose dal denso fumo sprigionato dall’interno dell’unità soccorsa, sono terminate dopo circa due ore, con l’accertamento dell’assenza di eventuali ulteriori focolai e di eventuale inquinamento in mare.

L’imbarcazione è stata posta in sicurezza all’interno del porto turistico di Riva di Traiano per il successivo alaggio presso il locale cantiere navale per i conseguenti previsti accertamenti.