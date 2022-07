Tremendo incidente sulla Roma-Civitavecchia, scontro tra 4 auto: un morto e 3 feriti

Ancora un incidente sulle strade della Capitale, ancora un sinistro mortale. Questa volta sull’A12 Roma-Civitavecchia, tra Fregene e il bivio per la Roma Fiumicino.

Un morto sulla Roma Civitavecchia

Nell’incidente, sulle cui dinamiche sono ancora in corso gli accertamenti, sono rimaste coinvolte ben 4 auto e una, nel violento impatto, è finita cappottata al km 3+700. Drammatico il bilancio: nell’incidente, infatti, una persona è morta, tre sono rimaste ferite. Attualmente non si conoscono le generalità della vittima né le condizioni di salute degli occupanti delle vetture coinvolte nella maxi carambola.

Tratto chiuso

Attualmente il traffico è in tilt, il tratto interessato è stato chiuso e si registrano oltre 2 km di coda in direzione Roma.

Le strade alternative

Come fa sapere Autostrade per l’Italia, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene si può percorrere la SS1 Aurelia, verso Roma, oppure anticipare l’uscita a Torrimpietra. Sul posto, da circa un’ora, il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.