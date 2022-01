Macabra scoperta alle porte di Roma: trovato il corpo carbonizzato di un uomo

Macabra scoperta alle porte di Roma: il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato all’interno di un campo incolto. E’ successo ieri mattina ad Anguillara: a fare il terribile ritrovamento un passante che ha visto una sagoma umana a terra nel campo, su via Braccianense Claudia all’altezza del chilometro 17.200.

Immediatamente l’uomo ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri della Compagnia di Bracciano e del Nucleo investigativo di Ostia. I militari hanno constatato i resti umani semi carbonizzati di un uomo che sembrerebbe di provenienza africana.

Uomo carbonizzato ad Anguillara: nessun documento

Non è stato trovato nessun documento che possa far risalire all’identità dell’uomo. I carabinieri sono al lavoro per dare un nome alla vittima e per scoprire cosa sia accaduto. Al momento non è escusa nessuna ipotesi. La salma dell’uomo è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano. L’esame autoptico potrà aiutare a stabilire le cause del decesso, per capire se l’uomo è morto prima di essere entrato in contatto con le fiamme, o se queste sono state la causa della morte. Le indagini sono coordinate dal PM della procura di Civitavecchia.