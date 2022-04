Orrore alle porte di Roma, donna trovata morta in casa: sul corpo segni di violenza

Orrore a Civitavecchia, dove una donna è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. A trovare il corpo sarebbe stata una vicina di casa, insospettita dal fatto che la porta dell’appartamento della donna fosse semi aperta.

La macabra scoperta

Dopo aver bussato e non aver ricevuto risposta, la vicina si è affacciata in casa della donna ed è lì che ha fatto la macabra scoperta. Sul cadavere della donna, originaria del Venezuela, c’erano degli evidenti segni di violenza. Immediatamente la vicina ha allertato le forze dell’ordine e il 118.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, il medico legale e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno aperto un’indagine per omicidio.

Il primo sospettato, che in queste ore è sotto interrogatorio da parte degli agenti, sarebbe il compagno della donna. L’uomo avrebbe già dei precedenti penali e gli inquirenti lo stanno interrogando da diverse ore per capire se sia lui il responsabile del terribile delitto.