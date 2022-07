E’ finita: Marco e Gabriele Bianchi condannati all’ergastolo. Willy ha avuto giustizia

E’ ufficiale. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Dopo quasi due anni dalla brutale aggressione che aveva causato la morte del 21enne di Colleferro, finalmente è stata fatta giustizia.

Oggi, lunedì 4 luglio 2022, la Corte D’Assise del Tribunale di Frosinone ha emesso la sentenza definitiva: i fratelli Bianchi sono colpevoli di omicidio, quindi per loro la condanna è l’ergastolo.

Il giorno della verità: oggi il processo ai fratelli Bianchi, Pincarelli e Belleggia

Dopo ‘rimpalli’ di responsabilità, lettere dal carcere per gridare tutta la loro innocenza, oggi è finalmente giunto il giorno della ‘verità’. Si è svolto questa mattina, lunedì 4 luglio, il processo conclusivo per chiarire la responsabilità dei quattro imputati (Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia) nella morte di Willy Monteiro Duarte.

Era la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, un sabato sera come tanti, quando Willy, che aveva da poco finito di lavorare e aveva tentato di fare da ‘paciere’ per difendere un amico, è stato massacrato di botte. Ucciso, calcio dopo calcio, pugno dopo pugno.

Tra una seduta e l’altra, i giudici oggi emetteranno il ‘verdetto’ nei confronti dei quattro imputati, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (l’unico, quest’ultimo’ ai domiciliari). Tutti sono accusati di omicidio volontario.



Ergastolo per i fratelli Bianchi: applausi in aula

E il primo verdetto è appena stato emesso: ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi.

Durante la lettura della sentenza in aula è scoppiato un enorme applauso. Gli amici e familiari di Willy non sono riusciti a trattenere le lacrime per la commozione. Anche se questo verdetto non potrà mai riportare in vita il 21enne, ora i suoi aguzzini sono stati assicurati alla giustizia.

Nel frattempo, nel gabbiotto di sicurezza, gli imputati hanno iniziato a gridare ed imprecare finchè non sono stati portati via dagli agenti della Polizia Penitenziaria.

Si attende il verdetto per Pincarelli e Belleggia: cosa hanno chiesto gli avvocati

“Una aggressione becera messa in atto da quattro individui in danno di un ragazzino. Noi pensiamo che questo sia un omicidio doloso, volontario e non preterintenzionale”. Questo è quello che ha dichiarato Francesco Brando, il pm di Velletri a maggio scorso.

“Fatti avvenuti -ha spiegato- in una cinquantina di secondi. Va detto che non si possono ricostruire tutte le fasi dei 50 secondi perché svolti in un contesto di confusione”. Pochi secondi sono bastati per uccidere Willy, con quei‘colpi tecnici dati per fare male, violentissimi per causare conseguenze gravissimi”.

Dopo aver ascoltato i testimoni, i pm avevano chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi, confermato oggi dalla Corte d’Assise. Chiesti inoltre 24 anni di carcere per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Il verdetto per gli altri due imputati si saprà nelle prossime ore.