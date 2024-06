Estate sicura sulle strade di Roma e provincia: in campo la Polizia

Controlli a tappeto della Polizia di Stato sulle strade della provincia di Roma in vista delle partenze estive. Una particolare attività di verifica si è svolta nella zona di Colleferro. Sei le persone sorprese al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Strade sicure a Roma e provincia, continua incessante l’attività di prevenzione e controllo da parte della Polizia di Stato. Nel mirino in particolare i mezzi adibiti al trasporto di merci e la circolazione pendolare da e verso la Capitale. Nei giorni scorsi in particolare gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Roma hanno effettuato a Colleferro, in Piazza Matteotti, un posto di controllo. Complessivamente sono stati fermati 71 veicoli e identificate 96 persone.

Guida sotto effetto di droghe a Colleferro (Roma): sei denunce

L’attività degli uomini della polstrada di Roma ha permesso di accertare 28 infrazioni al codice della strada, per un totale di 156 punti patente decurtati, con 5 patenti e 6 carte di circolazione ritirate e 4 veicoli sequestrati. Mentre sono state 6 le persone denunciate, che sottoposte al Drug test sono risultate positive. I controlli da parte della Polizia di Stato continueranno anche nelle prossime settimane, soprattutto in occasione delle prime partenze estive.