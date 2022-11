Occupa il posto riservato ai disabili, denunciato automobilista. Ora rischia un processo

Un’irregolarità che costerà cara ad un automobilista multato, denunciato e che ora rischia un processo per aver occupato il posto auto destinato ad un’anziana signora disabile. Siamo a Colleferro, in provincia di Roma, a chiedere aiuto — dopo l’ennesima irregolarità— ai Carabinieri è stata proprio la diretta interessata, ovvero una signora di 75 anni.

Le precedenti irregolarità

Come anticipato, non era la prima volta che si verificava una simile irregolarità. L’anziana, infatti, nonostante le fosse stato riservato un posto per parcheggiare previo un’apposita ordinanza sindacale, avrebbe più volte trovato occupato. L’ultimo episodio in ordine di tempo è successo l’altra sera quando ha dovuto aspettare un paio d’ore prima che l’auto di un cittadino romeno venisse rimossa.

Automobilista sanzionato e denunciato

Accertato che quello non è stato l’unico episodio verificatosi e trattandosi di un posto auto esclusivo, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Colleferro hanno sanzionato e denunciato a piede libero l’automobilista che dovrà ora rispondere di violenza privata. Ultimate le indagini, se l’accusa verrà confermata, l’uomo rischia non solo di dover pagare la multa ma anche di finire davanti al giudice di Velletri.