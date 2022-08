Avvia alla 18^ edizione di Velletri Blues

Dal 27 agosto al 4 settembre 2022 si svolgerà la 18^ edizione di Velletri Blues, nell’omonima città.

Programma

Sabato 27 agosto 2022

Nella serata di sabato 27 agosto, presso la Casa delle Culture e della Musica, si esibiranno quattro musicisti: River Blonde e Andrea Di Giuseppe & Simone Scifoni. Il primo alle 21, il secondo alle 22. Vediamo insieme la loro storia.

Dietro il nome di River Blonde si celano due musicisti romani innamorati del blues, della chitarra slide, della musica ricca di groove in generale. Il duo è formato da Stefano Tavernese e da Guit-Armando Serafini.

Tavernese è un eclettico strumentista, performer ricco di humour e fantastico interprete vocale. Ha collaborato con i più grandi artisti italiani ed internazionali come il rock sanguigno dei gang al progressive d’autore della PFM, fino all’alternative rock-blues dei Bud Spencer Blues Explosion.

Armando Serafini, invece, si è distinto sin da subito per la sua abilità nel sapere suonare dell’ottimo funk a colpi di nocche su qualsiasi superficie o con un set di percussioni personalizzato a base di legno e metallo, alias Guitarmandrum. Proprio per questo il suo nome d’arte è Guitarmando.

Andrea Di Giuseppe & Simone Scifoni, invece, sono tra gli artisti più rinomati nella sfera del Blues in Italia.

Chitarra, armonica, voce, washboard, basso e batteria suonati insieme in Two Man Band danno vita ad una performance unica nel suo genere, sulle strade del Blues più ancestrale.

Domenica 4 settembre 2022

Domenica 4 settembre, nella piazzetta delle Stimmate, dalle ore 21, si esibiranno Micky Guns, alla chitarra, e Tommaso Fiore, voce e chitarra. Insieme all’armonica di Costantino ramponi ripercorreranno un viaggio sonoro risalendo il delta del Mississipi. Un incontro da non perdere per chi ama il Blues con la B maiuscola.

Alle 22 sarà poi il turno della band Black Cat Bone Blues Band. Proprio quest’anno la band festeggia i suoi quaranta anni dalla fondazione. Negli anni la band si è esibita nei principali festival italiani e anche in alcuni europei come in Svizzera e Norvegia. Ha all’attivo 4 CD.

Il repertorio è ora composto oltre che da quattro classici di blues e dai brani originali inclusi nei 4 CD, anche da alcuni brani inclusi nel disco solista del leader intitolato “il blues del brigante”.