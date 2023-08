Centocelle, come mai questo quartiere romano ha questo nome? Il motivo

Centocelle ha radici storiche profonde che risalgono all’antichità romana. L’area era originariamente conosciuta per la presenza di antiche tombe romane risalenti a secoli fa, ognuna contenente cento celle funerarie.

Questo particolare ritrovamento archeologico ha dato il nome al quartiere, facendolo entrare nella storia di Roma.

Una comunità multiculturale: Centocelle

Durante i secoli successivi, Centocelle ha subito diverse trasformazioni e sviluppi. Tuttavia, è stato nel corso del XX secolo che il quartiere ha visto una crescita significativa con l’inaugurazione dell’aeroporto di Centocelle nel 1909, il primo aeroporto italiano. Questo evento segnò un momento storico per il trasporto aereo italiano e diede ulteriore impulso alla crescita e allo sviluppo della zona.

Centocelle è oggi una zona residenziale multiculturale, con una popolazione di circa 56.000 abitanti. La comunità è composta da persone di diverse etnie e provenienze, contribuendo a creare un’atmosfera vibrante e cosmopolita. Questa diversità culturale si riflette nelle attività, negozi e ristoranti presenti nel quartiere, rendendolo un luogo ricco di sfumature e esperienze.

Il quartiere di Centocelle offre una vasta gamma di servizi e attrazioni per i suoi residenti e visitatori. Numerosi negozi, supermercati e mercati rendono la zona ideale per lo shopping quotidiano. Centri sportivi e parchi offrono opportunità per l’attività fisica e il relax all’aria aperta.

Uno dei luoghi più amati di Centocelle è Villa Gordiani, un grande parco che si estende per oltre 40 ettari. All’interno del parco, si trova la Tomba di Eurisace, un mausoleo antico con una ricca storia da scoprire. Inoltre, il quartiere ospita diverse chiese storiche, come la Chiesa di San Policarpo e la Chiesa di Santa Maria Addolorata. Centocelle è ben collegata al resto di Roma grazie alla presenza di diverse linee di autobus e alla stazione ferroviaria di Centocelle, che permette un facile accesso ad altre zone della città.

