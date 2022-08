Cerchi e Fori, spettacoli gratuiti per il centro di Roma

Sono iniziate il 4 e proseguiranno fino al 23 agosto le serate estive di Roma. Le serate si arricchiscono di nuovi appuntamenti con “Cerchi e Fori”. Una rassegna di eventi gratuiti di venti giorni. Si alterneranno artisti di strada che danno vita a spettacoli di musica, danza, teatro, circo, clownerie, magia e tanto altro – che animano, dalle 20.30 alle 23.30, via dei Cerchi e via dei Fori Imperiali. Per l’occasione vengono straordinariamente pedonalizzate integralmente la sera, negli orari in cui si tengono gli spettacoli.

Cos’è Cerchi e Fori

E’ un’iniziativa promossa da Roma Capitale. E’ in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura e che fa parte del programma dell’Estate Romana 2022. Gli spettacoli previsti sono stati selezionati attraverso l’Avviso pubblico “Spettacoli di strada sulla Via dei Fori e Via dei Cerchi”.

“Cerchi e Fori” consente a cittadini e turisti di passeggiare nell’atmosfera magica delle notti estive in mezzo ai monumenti più importanti della storia di Roma. Si parte proprio da Via dei Cerchi e si prosegue fino a via dei Fori Imperiali. Gli spettacoli sono in totale 100. Si adattano alle esigenze di grandi e piccini.

Un’alternativa ludica per trascorrere anche la sera di Ferragosto.